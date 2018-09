Delegação do Vaticano na China no final de setembro, diz jornal chinês

Hoje às 18:58 Facebook

O Vaticano poderá enviar uma delegação à China no final de setembro, para uma visita que pode criar o caminho para um acordo histórico sobre a nomeação de bispos no país, segundo um jornal oficial chinês.

A Santa Sé e Pequim não mantêm relações diplomáticas desde 1951 e cerca de 12 milhões de católicos chineses estão divididos entre uma igreja cujo o clero é aprovado pelas autoridades chinesas, e uma Igreja clandestina que apenas reconhece a autoridade do Papa.

Macau e Hong Kong são os únicos locais em toda a China onde a autoridade papal na Igreja Católica Romana é aceite.

O jornal, que é próximo do Partido Comunista, também cita "uma fonte do Vaticano", segundo a qual "uma figura proeminente da Santa Sé provavelmente visitará a China no final de setembro".

No entanto, de acordo com as fontes consultadas pelo "Global Times", as negociações "permanecerão no nível religioso, e não será discutido (...) o estabelecimento de relações diplomáticas entre Pequim e o Vaticano."

O Vaticano e a China poderão assim estar prestes a assinar um acordo em que o Papa passa a poder nomear os bispos chineses.