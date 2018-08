Delegação dos EUA está em Pyongyang para preparar cimeira

27 Maio 2018 às 22:09 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou este domingo que uma delegação norte-americana está em Pyongyang para preparar a cimeira histórica com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Donald Trump afirmou na sua página na rede social Twitter que "a delegação norte-americana chegou à Coreia do Norte para os preparativos da cimeira" de 12 de junho, em Singapura, cancelada pelo chefe de Estado norte-americano na quinta-feira.

No mesmo dia em que a Coreia do Norte sofreu severas sanções económicas internacionais, o Presidente dos Estados Unidos revelou acreditar que o país da península coreana "tem um brilhante potencial e será um dia uma grande nação económica e financeira".

"Kim Jong-un estará de acordo comigo. Isso vai acontecer", escreveu Donald Trump, que, no sábado, tinha afirmado que as negociações sobre a cimeira com o líder norte-coreano estão "a correr bem" e garantiu que a sua Administração está a trabalhar para que o encontro se realize em 12 de junho.

"Há muita gente a trabalhar nisso e está a avançar. Estamos a apontar para 12 de junho em Singapura e isso não mudou", afirmou Donald Trump aos jornalistas presentes na receção ao preso norte-americano libertado pela Venezuela, Joshua Holt.

Donald Trump decidiu na quinta-feira cancelar a cimeira devido a comentários "hostis" da Coreia do Norte contra a Administração norte-americana, que incluíram um comunicado com insultos ao vice-presidente Mike Pence e com a ameaça de "confrontação nuclear" caso não houvesse encontro.

Já na sexta-feira, Trump afirmou que os Estados Unidos estavam "a conversar" com a Coreia do Norte e declarou que "toda a gente faz jogos".

"Vamos ver o que acontece, é possível que possa ser a 12 de junho", respondeu então Trump aos jornalistas, na Casa Branca, quando questionado sobre a cimeira, acrescentando: "Eles querem muito, nós gostaríamos de fazer!"

No sábado, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder do Norte, Kim Jong-un, reuniram-se, de surpresa e em segredo, para tratar da realização da cimeira entre o dirigente norte-coreano e o presidente norte-americano, Donald Trump.