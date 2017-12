Ontem às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-primeiro-ministro britânico, Damian Green, um dos aliados mais próximos da primeira-ministra, Theresa May, demitiu-se, esta quarta-feira, após acusações de assédio sexual feitas por uma antiga militante do Partido Conservador.

"É com profundo pesar e com gratidão pelo seu contributo durante muitos anos que lhe pedi que se demitisse do Governo e aceitei a sua demissão", escreveu Theresa May numa carta endereçada a Damian Green.