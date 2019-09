Democratas abrem processo de "impeachment" a Trump

Ontem às 22:15 Facebook

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi", confirmou, esta terça-feira, um processo de destituição contra Donald Trump.

Em causa estão as suspeitas de Trump ter feito depender o desbloqueio da ajuda norte-americana à Ucrânia da abertura de uma investigação, por parte das autoridades de Kiev, ao filho de Joe Biden, candidato às próximas eleições pelos Democratas.

O jornal "The Washington Post", que citava fontes próximas do assunto, escreveu que durante uma conversa telefónica, Trump pediu várias vezes a Zelenski, que trabalhou com o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, para que investigasse Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente.

"Ele [Trump] disse a Zelenski que deveria trabalhar [com Giuliani] sobre Biden, e que Washington quer saber" acerca das atividades do filho do agora candidato à presidência do partido democrata em 2020, segundo o "The Wall Street Journal".

Donald Trump já reagiu à decisão dos democratas, criticando o "timing" da media. "Um dia tão importante nas Nações Unidas, tanto trabalho e tanto sucesso, e os democratas tinham que, prepositadamente, arruinar isto com notícias da caça às bruxsas. Tão mau para o nosso país", referiu.

Num outro tweet, escrito em maiúsculas, disse: "ASSÉDIO PRESIDENCIAL!"

Trump aceita divulgar conversa com homólogo ucraniano

Donald Trump aceitou publicar o conteúdo da sua conversação com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Estou na Organização das Nações Unidas (ONU), onde represento o nosso país, mas autorizei a publicação amanhã (quarta-feira) da transcrição completa (...) da minha conversa telefónica com o presidente ucraniano", escreveu o multimilionário republicano na sua conta da rede social Twitter.