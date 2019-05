Democratas furiosos por Trump desaconselhar Mueller a depor no Congresso

Hoje às 14:31 Facebook

A posição do Presidente dos EUA, Donald Trump, aconselhando o procurador-especial Robert Mueller a não depor no Congresso, provocou críticas entre os Democratas, ansiosos por ouvir o autor do relatório sobre a interferência russa nas eleições.

Donald Trump tinha começado por dizer que a decisão sobre a eventual audição do procurador-especial no Congresso estaria nas mãos do procurador-geral, William Barr, que não colocou qualquer objeção sobre o assunto, mas no domingo o Presidente recuou e desaconselhou a audição de Mueller perante os congressistas.

O Presidente, contudo, não esclareceu se tomaria medidas para impedir Robert Mueller, que é membro do seu Departamento de Justiça, de comparecer perante o Congresso.

Os Democratas na Câmara de Representantes e no Senado não se conformam com esta mudança de posição do Presidente e prometem levar a questão até aos tribunais, exigindo ter a versão completa do relatório da comissão que investigou as interferências russas nas eleições presidenciais de 2016 e querendo ouvir o procurador-especial que o escreveu.

Entretanto, a Comissão Judiciária da Câmara de Representantes deu até ao final do dia de hoje para Barr apresentar a versão integral do relatório Mueller, ameaçando com um processo judicial se não o fizer.

O procurado-geral, William Barr, foi ouvido no Senado, mas recusou prestar declarações perante a Câmara de Representantes, onde os Democratas estão em maioria.

No domingo, Donald Trump voltou a repetir que o relatório não revela qualquer sinal de conluio da sua equipa com o governo russo, apesar de confirmar a interferência de Moscovo nas eleições de 2016, e, por isso, considerou que não há motivo para Robert Mueller ir ao Congresso prestar explicações.

"Robert Mueller não deve depor. Não há nada para os Democratas!", escreveu Trump na sua conta pessoal da rede social digital Twitter.

Trump também já impediu os seus colaboradores de prestarem depoimentos perante o Congresso, dizendo que não alimentará o que sempre considerou ser "uma caça às bruxas", referindo-se à investigação de Robert Mueller.

Estas declarações aumentaram a tensão entre a Casa Branca e os Democratas no Congresso, levando o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer a dizer que Trump está "a tentar silenciar Mueller".

"Para alguém que está sempre a proclamar a sua inocência, Donald Trump está a agir como culpado", afirmou Schumer, também através da sua conta pessoal no Twitter.

Também o representante Democrata Adam Schiff, que preside à Comissão de Inteligência, considera que Trump está a tentar evitar que o povo americano saiba exatamente o que foi revelado pela investigação comandada por Robert Mueller.

"O povo americano merece a verdade", concluiu Schiff, também no Twitter.

O relatório de Robert Mueller concluiu que houve interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, mas não estabeleceu qualquer evidência de conluio da equipa do candidato Republicano Donald Trump com Moscovo.

Contudo, os congressistas Democratas que leram já versões do relatório editadas pelo procurador-geral (que alegou razões judiciais para os cortes), consideram que há matéria para suspeitar de obstrução de justiça por parte de Trump, que terá tentando dificultar a investigação do procurador-especial Robert Mueller.