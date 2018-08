Dentes de Hitler acabam com teorias da conspiração e provam que era vegetariano

21 Maio 2018 às 21:36 Facebook

Um grupo de investigadores franceses acredita ter colocado um ponto final nas especulações sobre a morte de Hitler. Uma análise aos dentes do antigo líder Nazi prova que ele morreu em 1945 depois de ter disparado sobre si próprio.

"Os dentes são verdadeiros, não há qualquer dúvida. O nosso estudo prova que ele morreu em 1945", disse Philippe Charlier, um dos investigadores, citado pelo jornal "The Telegraph".

"Agora podemos acabar com todas as teorias sobre a morte de Hitler. Ele não fugiu para a Argentina nem está escondido na Antártida", referiu o cientista à agência France Press.

Os investigadores, provenientes de vários centros de investigação de França, tiveram acesso à dentição de Hitler, que permanece em Moscovo desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Entre março e julho, de 2017, as autoridades russas deram acesso aos investigadores para examinar os dentes de Hitler, pela primeira vez desde 1946. A equipa de cientistas teve a oportunidade de estudar a dentição do ditador onde encontraram a marca de um buraco, possivelmente relacionado com a passagem da bala que o matou.

Nas análises feitas aos dentes foram encontrados depósitos brancos de tártaro. Os investigadores ficaram ainda surpreendidos por não terem encontrado qualquer vestígio de fibra de carne, dando a ideia de que Hitler era vegetariano.

Também não foi encontrado qualquer marca de pólvora, levando os cientistas a acreditarem que o ditador disparou o tiro fatal no pescoço ou na cabeça e não na boca. "As marcas azuis encontradas junto dos dentes falsos são um indício de uma reação química entre o cianeto e o metal dos dentes", explicou o investigador.

O estudo foi publicado na revista cientifica "European Journal of Internal Medicine" e suporta a teoria de que Hitler se suicidou a 30 de abril, de 1945, em Berlim, quando as forças soviéticas entraram na cidade.