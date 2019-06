Denunciaram à polícia que assassino contratado as burlou e foram detidas

Hoje às 18:25 Facebook

A Polícia de Madrid deteve duas mulheres e um homem, todos de nacionalidade espanhola e sem antecedentes criminais, pelo alegado envolvimento num crime de encomenda de um homicídio.

A história da dupla fraude e encomenda de um homicídio começou há meses, quando uma mulher, de 52 anos, e a filha, de 20 anos, foram enganadas e burladas num montante de 60 mil euros. Quando a filha decidiu partilhar o sucedido com o namorado, de 29 anos, este referiu ser chefe dos serviços secretos e garantiu que iria criar um plano de forma a compensá-las pelo golpe. O plano consistia em encontrarem e matarem o burlão, para de seguida extraírem os órgãos e vendê-los. No fim, as duas mulheres recuperariam o dinheiro com um cheque no valor de 60 mil euros.

As vítimas da burla e o suposto chefe dos serviços secretos, para oficializarem o plano, assinaram um contrato, intitulado de "Resolução em vista ordinária". No contrato, estava descrito tudo o que seria feito, e em anexo estavam documentos com dados da alegada carreira do chefe dos serviços secretos, entre eles, 1897 alvos mortos, 524 capturados, 352 missões realizadas e 46 medalhas obtidas. Para iniciar o trabalho e localizar o alvo, o falso espião pediu um depósito de sete mil euros às duas mulheres, o dinheiro necessário para pagar aos informadores e encontrar os assassinos que executariam a operação.

No entanto, o tempo foi passando e o objetivo do contrato, matar o primeiro vigarista, sem se cumprir. Foi então que as duas mulheres decidiram ir à polícia no centro da cidade de Madrid, e contarem que tinham sido enganadas pelo namorado da filha. O que elas não sabiam é que ambas tinham cometido outro crime, o de encomendarem um homicídio.

De acordo com o jornal espanhol "El País", mãe e filha foram imediatamente detidas, e após localizarem o namorado da filha, este também foi detido. Todos foram levados à justiça e a polícia não descarta a possibilidade do homem ter enganado outras pessoas. Os três foram libertados com acusações, pendentes de serem convocados pelo juiz que instrui o caso.