Departamento de Justiça dos EUA processa Califórnia devido a lei de venda de terras

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a Califórnia devido a uma lei que visa dar poder ao Governo para anular a venda de terras federais, na mais recente batalha entre Trump e o Estado mais populoso do país.

Em setembro, os legisladores da Califórnia deram ao Estado o primeiro direito de comprar terras federais ou de providenciar um comprador específico, alegando preocupações que a administração do Presidente Donald Trump poderia permitir mais exploração de madeira ou petróleo em alguns dos 46 milhões de hectares que são propriedade do Governo federal na Califórnia.

No mais recente processo do Departamento de Justiça, aberto num tribunal federal em Sacramento, é argumentado que o estado da Califórnia não tem poder para interferir nas vendas de terras federais, citando a Constituição e o ato do Congresso de 1850.

"Mais uma vez, a legislação da Califórnia promulgou uma lei estadual extrema que tenta frustrar a política federal", disse o procurador-geral Jeff Sessions, em comunicado.

O governo dos EUA diz que a lei da Califórnia, que entrou em vigor em 01 de janeiro, está a atrasar as vendas de terras - mesmo para projetos que já estão em andamento há anos - e está a baixar seu valor.

A Administração Trump já tinha avançado com um outro processo contra a Califórnia para impedir a aplicação de leis estaduais que conferem proteção a imigrantes ilegais, na sua mais agressiva ação, até agora, para obrigar os chamados santuários a cooperarem com as autoridades da imigração