Deputada mostra cuecas de renda em protesto contra julgamento por violação

Um julgamento por violação, na Irlanda, em que a advogada de defesa do réu usou a roupa interior da queixosa para alegar que a relação sexual tinha sido consentida, levou uma deputada a mostrar uma cueca de renda no parlamento, em protesto contra a "rotina de culpabilização da vítima".

A deputada Ruth Coppinger protagonizou o momento, na terça-feira. "Pode parecer constrangedor mostrar um par de cuecas aqui... como acham que uma vítima de violação ou uma mulher se sentem perante o cenário incongruente de a sua roupa interior ser exibida em tribunal?", questionou a representante da Aliança Antiausteridade - Pessoas Antes do Lucro, de esquerda.

O momento acontece dias depois de a advogada de um homem de 27 anos, julgado num caso de violação de uma jovem de 17, ter referido o tipo de cueca que a alegada vítima estava a usar, no momento do contacto sexual. "Têm de ter em atenção a forma como ela estava vestida. Estava a usar uma tanga com a parte da frente em renda", disse a causídica ao júri, fazendo crer que o sexo entre ambos tinha sido consentido. O acusado foi ilibado das acusações.

Depois de mostrar um par de cuecas de renda no parlamento e de apelar ao fim dos preconceiros em casos de violação nos tribunais, a deputada Ruth Coppinger escreveu, no Twitter, que se apercebeu que várias câmaras de imprensa afastaram o plano de si, no momento em que mostrou a peça de roupa. "Nos tribunais, as vítimas podem ver as suas roupas íntimas usadas como provas e está tudo dentro das regras", acrescentou.

O caso provocou grande indignação nas ruas e nas redes sociais, com várias mulheres irlandesas a publicarem fotografias da roupa interior, acompanhadas do uso da hashtag #ThisIsNotConsent (isto não é consentimento).