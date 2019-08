Deputado dá biberão a bebé durante debate no parlamento

Hoje às 17:24 Facebook

O presidente do parlamento da Nova Zelândia, Trevord Mallard, foi protagonista de um momento insólito na passada quarta-feira. Durante o debate, Trevord segurou no colo o filho do deputado Tāmati Coffey e até lhe deu o biberão. Tudo durante os trabalhos parlamentares.

"Normalmente, a cadeira do porta-voz só é usada pelo presidente, mas hoje um VIP sentou-se na cadeira comigo", escreveu Trevord na sua conta oficial do Twitter, mostrando uma foto do momento.

A criança é filho do deputado Tāmati Coffey e do marido Tim Smith. Nasceu em julho, com a ajuda de uma barriga de aluguer, e chama-se Tutanekai Smith-Coffey.

"Parabéns, Tamati e Tim pelo novo membro da família", disse Trevord na mesma rede social.

O gesto não passou despercebido ao resto dos deputados. Gareth Hughes, um membro do Partido Verde, partilhou a foto em que se vê Trevord a segurar na criança.

"É adorável ter um bebé no Parlamento, e que bonito é este".

Esta não é a primeira vez que o Parlamento da Nova Zelândia se depara com uma situação destas. Em maio de 2017, a senadora australiana Larissa Waters amamentou o seu filho durante um debate.

"Tão orgulhosa de a minha filha Alia ser o primeiro bebé a a ser amamentado no Parlamento", escreveu no Twitter.