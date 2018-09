Deputado municipal quer acabar com apartamentos Airbnb no centro de Paris

Hoje às 09:21 Facebook

Um eleito parisiense pediu aos legisladores que banissem o aluguer de apartamentos via Airbnb em quatro distritos turísticos no centro da capital francesa, o primeiro mercado do gigante norte-americano de arrendamento a turistas.

"Uma em cada quatro moradias não é usada para os parisienses morarem", afirma Ian Brossat, líder do Partido Comunista Francês nas eleições europeias e que habita em Paris.

Em 2014, segundo o Instituto Nacional de Estatística francês, Paris tinha "cerca de 107 mil segundas casas em 1,1 milhão de lares em Paris", disse o político, que também pede aos legisladores que "proíbam a compra de segundos imóveis em Paris.

"Queremos que Paris seja uma cidade acessível às classes médias ou um parque de diversões para bilionários sauditas ou americanos?", questionou.

Em guerra há vários anos contra a plataforma de aluguer de habitações, Ian Brossat propõe "proibir o aluguer de apartamentos via Airbnb nos primeiros quatro distritos de Paris (1, 2, 3 e 4)", localizados perto dos pontos turísticos de Notre-Dame-de-Paris, Louvre ou Ópera.

As propostas, divulgadas esta quinta-feira pelo jornal "Le Parisien" e pela Agência France Presse (AFP), "não envolvem o prefeito de Paris", Anne Hidalgo, que já votou medidas restritivas para aluguer de apartamentos em Paris (limitando o uso a 120 dias por ano para habitação e a obrigação de ter um número de registo), assegurou Ian Brossat.

Mas tais medidas implicam uma mudança legislativa, que Brossat espera ver adotada este outono, durante os debates sobre a lei da habitação.

Para Ian Brossat, se nada se fizer no centro de Paris, "não haverá mais habitantes, como na ilha Saint-Louis": "Vamos acabar por ter uma população em declínio, lojas de alimentos transformados em lojas de roupas ou lembranças".

"Estaremos num museu ao ar livre!", acrescentou.

Para Irene, 42 anos, moradora do 1.º distrito de Paris, os turistas que passam por estas residências "não respeitam a vida do prédio".

"Chegam com muita bagagem e carga, degradam as áreas comuns", sem falar nos "jovens que vêm para a festa", lamenta.

No trabalho, "falo mais inglês do que francês", diz à AFP Sabrina, uma jovem empregada de mesa no coração da capital. Em frente ao estabelecimento onde trabalha, aponta para um edifício chique na "Ile de la Cité", lembrando que "o proprietário aluga os apartamentos a entre 200 e 400 euros/dia em plataformas como a Airbnb".

Amanda, uma turista canadiana que alugou um apartamento perto da Torre Eiffel, entende que pode representar um problema o facto de haver muitos inquilinos da Airbnb, "mudando o espírito de uma vizinhança".

Cidades como Berlim, Barcelona ou Amesterdão atravessam o mesmo problema e são cada vez mais os que acusam a Airbnb de acentuar a crise imobiliária, incentivando os proprietários a alugar a visitantes em vez de arrendar de forma permanente a residentes.

Em agosto, a câmara de Nova Iorque emitiu uma ordem exigindo que o Airbnb comunicasse a lista de apartamentos da cidade inscritos na plataforma.

Dez anos após o seu nascimento, a Airbnb, com um valor estimado em 31 mil milhões de dólares (cerca de 27 mil milhões de euros), segundo um cálculo feito durante a primavera de 2017, oferece cerca de cinco milhões de residências em 81 mil cidades de quase 200 países. Com 60 mil casas para alugar, Paris representa seu primeiro mercado.