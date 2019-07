Deputado negro convidado a sair do edifício do Parlamento Europeu

Jorgina Santos Hoje às 18:16 Facebook

Um eurodeputado recentemente eleito disse que foi convidado a sair do edifício do Parlamento Europeu no primeiro dia do seu mandato de cinco anos.

Magid Magid, eurodeputado do Reino Unido, disse que alguém dentro do parlamento o viu passar e o mandou parar, perguntando-lhe se estava perdido. Em seguida foi-lhe dito que tinha de sair do edifício.



"Eu sei que sou diferente visivelmente", disse o deputado, através da sua conta no Twitter. "Eu não tenho o privilégio de esconder a minha identidade. Sou PRETO e o meu nome é Magid. Não pretendo encaixar-me. Habituem-se!"

O deputado do Partido Verde disse que "obviamente não saiu" do prédio. "Mas isto ter acontecido diz muito sobre o que as pessoas pensam que o político estereotipado tem que ser", acrescentou. O primeiro tweet foi acompanhado por uma foto dele, com um chapéu de beisebol e uma t-shirt com as palavras " que se lixe o fascismo" ("f ** k fascism").

Magid, de 29 anos, vive em Sheffield. Nasceu na Somáila e foi para o Reino Unido em criança depois de ter passado por uma campo de refugiados na Etiópia.

Em 2018, foi notícia ao emitir uma proibição cerimonial contra Donald Trump, declarando que o presidente dos Estados Unidos estava proibido de visitar a cidade de Sheffield. Magid foi um dos seis eurodeputados eleitos para representar Yorkshire e Humber em maio de 2019.