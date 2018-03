Deputados britânicos pedem a Zuckerberg que compareça no Parlamento

Hoje às 19:06 Facebook

Os deputados britânicos pediram esta quarta-feira ao fundador do Facebook Mark Zuckerberg para que reconsidere a recusa de comparecer no Parlamento britânico para prestar esclarecimentos na sequência do escândalo que envolve a obtenção de dados pela consultora Cambridge Analytica.

Os parlamentares britânicos deram ao fundador da reconhecida rede social um prazo de 12 dias, até 9 de abril, para responder ao pedido.

No passado dia 20 de março, a comissão de Assuntos Digitais, Cultura, Media e Desporto da câmara dos deputados (câmara baixa do Parlamento britânico) convocou Mark Zuckerberg para explicar pessoalmente a alegada utilização indevida dos dados de milhões de utilizadores da rede social, sem o seu consentimento.

O Facebook tem estado no centro de uma vasta polémica internacional associada com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de 50 milhões de utilizadores da rede social para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, nomeadamente nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, que ditaram a nomeação de Donald Trump para a Casa Branca, e no referendo sobre o 'Brexit' (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).

Numa missiva enviada ao presidente da comissão parlamentar, Damian Collins, a responsável pelo departamento de Relações Públicas do Facebook, Rebecca Stimson, informou que quem iria responder às perguntas dos deputados seria um dos adjuntos de Zuckerberg.

Os nomes avançados foram Mike Schroepfer, responsável pela tecnologia (CTO) do Facebook, ou Chris Cox, o diretor de produto do Facebook. O presidente da comissão parlamentar britânica aceitou a opção, propondo a data de 24 de abril para a realização da audição.

Ao responder à missiva, Damian Collins salientou, no entanto, que "dada a gravidade dos assuntos" considerava que Mark Zuckerberg "é a pessoa certa para prestar declarações". E lembrou na mesma altura que o fundador do Facebook aceitou testemunhar perante o Congresso norte-americano.

A audição na comissão de Justiça do Senado (câmara alta do Congresso) está prevista para 10 abril. Para esse mesmo dia, também foram chamados os presidentes do Twitter e do Google, Jack Dorsey e Sundai Pichar, para falar sobre as falhas de privacidade e partilha de dados.

Damian Collins insistiu esta quarta-feira que Zuckerberg é a "pessoa adequada" para testemunhar no âmbito da investigação que foi aberta em novembro passado por causa da propagação de notícias falsas.

Quando as informações sobre a Cambridge Analytica foram tornadas públicas, a rede social fundada por Mark Zuckerberg afirmou-se "escandalizada por ter sido enganada" pela utilização feita com os dados dos seus utilizadores e disse que "compreende a gravidade do problema".