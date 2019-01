Deputados britânicos votam contra Brexit sem acordo

Hoje às 21:33 Facebook

O Parlamento britânico aprovou, esta terça-feira à noite, uma emenda que rejeita uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, a dois meses da data prevista para o Brexit, 29 de março.

A emenda da deputada conservadora Caroline Spelman e do deputado trabalhista Jack Dromey ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') foi aprovada por uma estreita margem pela Câmara dos Comuns, com 318 votos a favor e 310 contra.

A alteração conjunta proposta por Spelman e Dromey, uma das sete selecionadas pelo presidente da câmara baixa do Parlamento britânico para hoje submeter a votação, não é vinculativa para o Governo da primeira-ministra Theresa May.

Esta foi a sexta das emendas aos planos do Governo britânico que o parlamento vota hoje para tentar sair do impasse criado pelo chumbo do Acordo de saída negociado com Bruxelas, rejeitado por uma margem de 230 votos a 15 de janeiro.

Contudo, não se trata da repetição do 'voto significativo' ao documento, que inclui uma declaração política sobre a relação futura entre as duas partes, mas de um debate e uma consulta no parlamento sobre o chamado 'plano B'.

Embora as emendas aprovadas não sejam vinculativas, uma proposta aprovada por uma maioria de votos num parlamento dividido pelo 'Brexit' pode determinar o curso do processo.