Desabamento de escola deixa dezenas de crianças soterradas na Nigéria

Hoje às 12:52, atualizado às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma escola desabou, esta quarta-feira, em Lagos, na Nigéria, deixando cerca de uma centena de crianças soterrada.

De acordo com os meios locais, no momento do incidente, cerca das 10 horas locais (9 horas em Portugal continental), estariam cerca de cem crianças no interior do edifício de três andares. A BBC avança que pelo menos oito morreram.

"Acredita-se que muitas pessoas, incluindo crianças, estão encurraladas dentro do edifício", disse Ibrahim Farinloye, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências.

A escola funcionava no último de três andares do edifício que colapsou, em Lagos e que acolhia também um bloco habitacional.

A causa do colapso ainda não é conhecida.