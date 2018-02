Desabamento mata 12 pessoas na maior lixeira de Maputo

Hoje às 10:19 Facebook

Doze pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira no desabamento de parte da lixeira de Hulene, nos subúrbios da capital moçambicana.

A lixeira desabou devido à chuva intensa que caiu durante a madrugada numa zona onde o lixo acumulado tinha a altura equivalente a um edifício de três andares, constatou a Lusa no local.

"As montanhas de lixo desabaram sobre as casas e muitas famílias estavam ainda dentro dessas residências", disse Fátima Belchoir, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), na cidade de Maputo.

Os dados preliminares dicam que sete casas foram destruídas e as autoridades admitem a possibilidade de serem encontrados mais corpos por baixo dos escombros.

"Estamos agora no terreno e a preocupação é garantir que as famílias que perderam as suas casas sejam assistidas", observou a delegada do INGC. As buscas envolvem, ainda, o Serviço Nacional de Salvação Pública.

Dezenas de pessoas deambulavam pela zona acidentada da lixeira e junto aos escombros das casas durante a manhã, tentando ajudar nas operações de resgate e remoção do lixo.

Localizada a cerca de sete quilómetros da cidade de Maputo, a lixeira de Hulene é a maior da capital moçambicana e muitas famílias pobres deste bairro vivem dela.