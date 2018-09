Desafio viral "Roda da Morte" deixa menino de 11 anos inconsciente

JN Hoje às 16:55 Facebook

São em cada vez em maior número os desafios virais que chegam às redes sociais e todos têm um elemento em comum: o perigo para quem neles participa. Um menino inglês de 11 anos ficou inconsciente e com o rosto desfigurado, depois de entrar no desafio viral "Roda da Morte", muito popular no YouTube.

Foi a mãe de Tyler Broome que denunciou o caso na rede social Facebook. "O meu filho foi levado de urgência para um dos mais importantes hospitais do país para o tratamento de várias lesões", lamentou Dawn Hollingworth, que acrescentou: "As lesões são tão raras que os médicos nunca viram algo assim e tiveram que fazer pesquisas antes de avançarem para o tratamento".

O rapaz estava num parque infantil, em Tuxon, quando foi desafiado por um grupo de rapazes mais velhos para fazer o desafio viral "Roda da Morte". O menino de 11 anos aceitou o desafio e subiu para uma roda. Depois, os mais velhos rodaram-no a alta velocidade. No vídeo que a mãe publicou no Facebook pode ver-se Tyler a cair desamparado, já inconsciente.

Nas fotografias são evidentes as lesões provocadas por este desafio. Os olhos e a cabeça de Tyler incharam devido ao efeito provocado pela alta velocidade. Segundo o jornal "La Vanguardia", os médicos explicaram que o rapaz sofreu o mesmo tipo de lesões que os pilotos de combate quando enfrentam a força de gravidade sem máscaras de oxigénio.

"Os médicos disseram-nos que ele podia ter um derrame cerebral e morrer", explicou a mãe. A polícia já abriu um inquérito com o objetivo de identificar os rapazes que desafiaram Tyler. Segundo explica a progenitora, os rapazes deixaram o filho "abandonado" e terá sido um outro rapaz a chamar a ambulância.

"Por favor, não repitam esta brincadeira. Podia ter ficado sem o meu filho e não quero que ninguém passe pelo mesmo que nós", escreveu. De momento, Tyler está a recuperar dos ferimentos.