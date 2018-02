Desaparecimento misterioso de menino autista junta mexicanos e americanos

Ivo Neto Hoje às 12:39 Facebook

Há duas semanas que as autoridades mexicanas procuram por uma rapaz de 7 anos, que no dia 21 de janeiro desapareceu de casa dos avós sem deixar rasto. Mais de 100 voluntários juntaram-se à policia, aos mergulhadores e aos agentes caninos nas buscas por James Padilla, que já levaram à intervenção das autoridades dos EUA.

A policia de Juaréz, uma cidade mexicana próxima da fronteira com o Texas (EUA), adianta que James saiu da casa dos avós no dia 21 de janeiro. Desde então, o paradeiro da criança é desconhecido. O menino, que sofre de autismo, nasceu no estado de Washington e tem nacionalidade norte-americana.

"Little James", como já é apelidado pela imprensa mexicana e dos EUA, chegou a Juaréz quatro dias antes, com o pai e os irmãos. O jornal "El Mexicano" adianta que mãe do menino deixou Washington depois de ter conhecimento do desaparecimento do filho e juntou-se às buscas. "Não me vou embora até encontrar o meu filho", disse a mulher emocionada, ao portal "Activa", quando atravessou a fronteira que separa os dois países.

Há uma semana, órgãos de comunicação social da região deram conta de que as sapatilhas do menino foram encontradas nas margens do Rio Grande. A polícia, bombeiros, voluntários e vários grupos de cidadãos fizeram buscas nos canais do rio e em várias casas abandonadas da região, mas não encontraram a criança ou qualquer pista que possa levar à sua localização.

De acordo com o jornal "El Diário", as autoridades acabaram por afastar a hipótese de a criança ter morrido no canal do rio. Foi o próprio responsável pela Proteção Civil daquela região, Efrén Matamoros Barraza, a explicar que o corpo do menino não foi encontrado.

Ajuda chega dos EUA

Na conta pessoal de Facebook, o presidente da câmara de Juárez indicou que "todos os meios estavam a ser utilizados" nas buscas pela criança desaparecida. "Por favor, não desistam e não fiquem desmotivados pela especulação nas redes sociais. Continuem em alerta para o caso de o verem. Mas mais importante, continuem com as vossas orações", escreveu.

Para além das equipas locais, participa nas buscas uma equipa do Texas. Além disso, durante a última semana realizaram-se reuniões de trabalho entre as autoridades policiais da cidade mexicana e membros da Guarda Costeira, na cidade texana de El Paso.