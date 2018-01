Descarrilamento de comboio faz quatro mortos e 100 feridos em Itália

Hoje às 08:11, atualizado às 09:25 Facebook

Quatro pessoas morreram e uma centena ficou ferida, na sequência do descarrilamento de um comboio à entrada da cidade de Milão, esta quinta-feira.

O descarrilamento do comboio, esta quinta-feira de manhã, na estação de Pioltello Limito, nos arredores de Milão, causou pelo menos cinco feridos muito graves, além dos quatro mortos, segundo um balanço publicado pelo "Corriere della Sera".

De acordo com as autoridades locais, duas das carruagens do comboio, que transportava, esta quinta-feira de manhã, centenas de pessoas, saíram dos carris.

O descarrilamento, cujas causas ainda não são conhecidas, ocorreu cerca das 7 horas (6 horas de Portugal continental) nos arredores de Milão e provocou cerca de cem feridos ligeiros, segundo Cristina Corbetta, porta-voz dos serviços de emergência. O acidente ocorreu perto de Segrate, nos subúrbios a nordeste de Milão, uma das últimas paragens antes da chegada a Milão. Este comboio regional saiu de Cremona às 5.32 horas da manhã (hora local) e a chegada estava prevista para as 7.24 horas locais.

As equipas de socorro continuam no interior das carruagens para encontrar mais passageiros. Um dos vagões está deitado na linha.

Os feridos estão a ser assistidos num campo a dez metros do local do acidente, encontrando-se também três helicópteros para evacuar as vítimas.

De acordo com depoimentos recolhidos pelos meios de comunicação italianos, o comboio "começou a tremer fortemente, como se passasse por cima de pedras, depois houve uma travagem forte e o comboio descarrilou".

O Ministério Público de Milão abriu um inquérito e, segundo relatos dos média, os investigadores já estão a interrogar o maquinista do comboio.

A maioria dos passageiros seguia para o trabalho, havendo também estudantes a bordo do comboio.

O comboio, composto por seis ou oito vagões, de acordo com a comunicação social, pertence à empresa regional Lombardia Trenord, de propriedade do grupo público Trenitalia e Ferrovie Nord Milano FNM, uma empresa ferroviária que opera principalmente no norte da península.

Por volta das 8 horas (7 horas em Portugal continental), a Trenord informou os passageiros da interrupção do serviço devido a um "problema técnico num comboio".

Anteriormente, em declarações à Sky Tg24, a porta-voz de emergência e urgência da região da Lombardia, Cristina Corbetta, disse que há 90 feridos graves, mas sem serem críticos.

A mesma fonte adiantou que as equipas de resgate continuam no local, salientando que, por isso, o balanço de vítimas é ainda provisório.