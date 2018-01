Descarrilamento de comboio faz dois mortos e 10 feridos graves em Itália

Hoje às 08:11, atualizado às 09:25 Facebook

Duas pessoas morreram e uma centena ficou ferida, na sequência do descarrilamento de um comboio à entrada da cidade de Milão, esta quinta-feira.

O descarrilamento do comboio, esta quinta-feira de manhã, na estação de Pioltello Limito, nos arredores de Milão, causou pelo menos dez feridos graves, além dos dois mortos, segundo um balanço provisório das autoridades italianas.

De acordo com as autoridades locais, duas das carruagens do comboio, que transportava hoje de manhã centenas de pessoas, saíram dos carris.

Anteriormente, em declarações à Sky Tg24, a porta-voz de emergência e urgência da região da Lombardia, Cristina Corbetta, disse que há 90 feridos graves, mas sem serem críticos.

A mesma fonte adiantou que as equipas de resgate continuam no local, salientando que, por isso, o balanço de vítimas é ainda provisório.