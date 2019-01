Descarrilamento de tram faz vários feridos em Barcelona

Hoje às 08:30, atualizado às 08:44 Facebook

O descarrilamento de um tram, sistema de transporte público à superfície, no município espanhol de Sant Adrià, em Barcelona, provocou pelo menos quatro feridos, esta quarta-feira de manhã.

Segundo o jornal "La Vanguardia", as equipas de emergência estão no local do acidente, que obrigou ao corte da circulação.

A Proteção Civil informou que o veículo não parou a tempo, descarrilando de seguida. Uma das vítimas é o motorista, que ficou preso em consequência do choque, tendo já sido transportado de ambulância para um hospital, e outras três eram passageiros que sofreram ferimentos ligeiros.