Pastores descobrem acidentalmente ruínas de uma cidadela inca no Peru

Moradores de uma comunidade na floresta tropical da região de Cusco, no sul do Peru, descobriram ruínas de uma cidadela inca que estava coberta por vegetação, revelou na quarta-feira o autarca de San Martin Valle, Rolando Zamora.

Os habitantes locais "tropeçaram" no antigo local inca por acidente, em 9 de setembro, enquanto pastoreavam gado perto do Santuário Nacional Megantoni, de acordo com o jornal estatal Andina, citado pela agência de notícias chinesa Xinhua.

Localizado a mais de mil quilómetros a sudeste da capital peruana, Lima, o local tem vestígios de "plataformas, passagens, paredes e até de uma casa de pedra escondida entre a folhagem", de acordo com o Andina.

Segundo o autarca, o local remoto fica a cinco dias a pé da cidade de Cusco, o que explica a demora no anúncio da descoberta.

Uma expedição liderada pelas autoridades provinciais foi enviada ao local para o explorar mais a fundo, e deve regressar no fim de semana, adiantou Rolando Zamora.

Cusco, outrora capital do império Inca, acolhe uma série de sítios arqueológicos, entre os quais a célebre cidadela inca de Machu Picchu que foi declarada Património Mundial da Humanidade em 1983.