Descoberto novo órgão que pode ajudar a perceber o cancro

Um estudo publicado esta quarta-feira dá conta da descoberta de um novo órgão do corpo humano - interstício - que permite amortecer choques em órgãos vitais e também compreender melhor a forma como o cancro se espalha pelo corpo.

O que antes se pensava tratar-se de várias camadas densas de tecido no corpo humano será, na verdade, parte de um novo órgão. O interstício faz parte da submucosa e consiste num "espaço intersticial cheio de fluído e anteriormente não valorizado", segundo explicam os investigadores norte-americanos deste estudo, publicado esta quarta-feira, na revista "Scientific Reports".

De acordo com esta investigação, o interstício é um dos maiores órgãos do corpo humano, uma vez que reveste o tubo digestivo, os pulmões e o sistema urinário, envolvendo músculos e vasos sanguíneos, localizando-se por baixo da pele.

A descoberta foi feita enquanto os médicos do Centro Médico Mount Sinai Beth Israel, em Nova Iorque, analisavam o ducto biliar de um paciente, à procura de sinais de cancro.

Foram encontradas cavidades que não se comparavam com nenhuma anatomia humana conhecida até então, por isso, foi contactado o patologista Neil Theise, da Universidade de Nova Iorque (e um dos autores do estudo). A deteção deste novo órgão era dificultada porque era sempre destruído ao ser colocado nas lâminas microscópicas utilizadas para estudar as células do corpo, mas, atualmente, as novas técnicas permitem uma análise através de uma imagem.

Durante o estudo, os cientistas perceberam que o interstício drena fluidos para o sistema linfático, estando, por isso, envolvido com as defesas do corpo, além de funcionar como um protetor de choques em relação aos órgãos.

Contudo, descobriu-se ainda uma outra função. Ao atuar como uma espécie de caminho para que os fluidos percorram todo o corpo, o interstício pode também permitir que o cancro se espalhe e que as células cancerígenas de tumores possam entrar no sistema linfático.

Desta forma, vai ser possível criar novos testes de cancro e também existirem avanços no estudo "das metástases de cancro, bem como do edema, da fibrose e dos mecanismos de funcionamento de tecidos e órgãos".

Para que o interstício tenha oficialmente o estatuto de órgão, é necessário criar consenso científico e, por isso, ser confirmado por outros grupos, tal como aconteceu há cerca de um ano com a descoberta do mesentério.