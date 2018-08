Descobriu assassino do irmão no Facebook 37 anos depois do crime

Hoje às 18:27, atualizado às 20:07 Facebook

Foi graças ao Facebook que Penny Farmer, jornalista britânica, descobriu o homem que matou o irmão e a namorada, quando a internet ainda não fazia parte da vida das pessoas. A investigação acabaria por revelar que o suspeito terá matado 33 pessoas.

A confirmarem-se todos os homicídios, Silas Boston terá sido um dos mais mortíferos assassinos em série dos Estados Unidos da América.

Os cadáveres de Chris Farmer e Peta Frampton foram encontrados em julho de 1978 a flutuar junto à costa da Guatemala. Chris era um médico de 25 anos. Peta uma advogada de 24. Namoravam desde o liceu. Estavam de férias nas Caraíbas.

Foram torturados e atirados ao mar. "O aspeto dos dois corpos era monstruoso", disse, então, o médico que realizou as autópsias. Conta a BBC, que entrevistou Penny Farmer, que, na época, a investigação acabaria por cair no esquecimento. Mas a dor ficaria para sempre nas famílias do casal.

Até que, no dia 2 de outubro de 2015, Penny resolveu pesquisar o nome do suspeito no Facebook e, num ápice, 37 anos depois, ele ali estava. Ao alcance de um clique. Desse clique resultaram tantos outros e a verdade que vinha à tona tornava-se cada vez mais assustadora. "Não sei por que nunca me tinha lembrado de fazer aquilo antes!", confessou Penny,

Segundo a jornalista, os filhos de Silas Boston disseram à Polícia que o pai havia matado o casal de turistas, mas, absurdamente, os seus depoimentos nunca foram levados a sério, nem recolhidos oficialmente. "Não havia exatamente uma força de segurança na Guatemala, era um país do terceiro mundo", ressalva Penny.

Russel Boston, um dos filhos, disse ainda que na família todos sabiam que o pai tinha matado a mãe de ambos, dada como desaparecida pelas autoridades. Foram anos de medo e terror a viver com um pai que sabiam ser um assassino.

Fruto de uma colaboração intensa entre Penny e os filhos de Boston, a 1 de dezembro de 2016, Silas foi detido. Era, ao fim de 38 anos, dado como suspeito dos homicídios de Chris e Peta. Mas, doente e com idade avançada, Silas acabaria por morrer alguns meses depois sem nunca responder por nenhum dos crimes.

Antes de morrer, disse ao filho Russel que tinha matado não duas, mas 33 pessoas.

Penny escreveu toda a história no livro "Dead in the water" ("Mortos na água") publicado este mês.