Desconhecido pagou quartos de hotel a 70 sem-abrigo em Chicago

Enquanto o vórtice polar provoca temperaturas extremas nos Estados Unidos da América, um desconhecido ofereceu alojamento a setenta sem-abrigo, no segundo dia mais frio da história de Chicago. A identidade do benemérito e o nome do hotel são, para já, desconhecidos.

Os sem-abrigo encontravam-se num acampamento improvisado, em Chicago, com cerca de 150 a 200 botijas de gás portáteis, que foram doadas para se aquecerem, quando uma delas explodiu. Ninguém ficou ferido na explosão, porém as autoridades viram-se obrigadas a confiscar o restante equipamento e a encerrar o local.

A instituição de caridade cristã protestante "Exército da Salvação" preparava-se para procurar soluções de alojamento para os sem-abrigo, depois do incidente, quando foi informada que um cidadão anónimo já tinha pago quartos de hotel. "Achamos maravilhoso que haja alguém lá fora que tenha decidido ser tão gentil em fornecer um lugar aconchegante e um local seguro para essas pessoas", disse Rachev, porta-voz da instituição.

Vários esforços foram unidos para ajudar milhares de sem-abrigo a protegerem-se das temperaturas extremas que se fizeram sentir durante a semana.

Pelo menos vinte e uma pessoas morreram, nos Estados Unidos da América, durante o vórtice polar, segundo a Reuters. Hospitais relataram centenas de casos relacionados com o frio extremo.