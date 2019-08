Descontentamento ameaça "destino de êxito" de Putin

Alfredo Maia Hoje às 15:07 Facebook

Presidente chegou ao poder há duas décadas e recuperou a economia e devolveu o prestígio internacional à Federação. Mas medidas internas e sanções externas complicam último mandato.

O presidente russo, Vladimir Putin, completou ontem 20 anos no poder, com a popularidade reduzida a 68% em julho (instituto Levada), depois de ter alcançado 89% em junho de 2015. Contra si tem o desagrado com medidas como o aumento da idade da reforma e estagnação da economia, devido a sanções internacionais.

A efeméride coincide com um período de contestação, com milhares de pessoas em manifestações em Moscovo - que regressam hoje -, em protesto contra a rejeição de seis dezenas de candidatos às eleições locais de 8 de setembro, alegadamente devido a apresentação de assinaturas inválidas.

O aumento da idade da reforma - de 55 para 60 anos, nas mulheres, e de 60 para 65, nos homens - é uma das razões de desagrado. Mas não iludem as transformações no país sob a direção de Putin, cujo desígnio pode resumir-se na sua declaração de vitória nas presidenciais de 2018: "Estamos destinados ao êxito".

Relações em crise

Eleito por 56,1 milhões de russos (mais 10,5 milhões que em 2012), Putin foi reconduzido ao quarto e último mandato com 76,7% dos votos, em plena crise de relações com o Ocidente, mas no apogeu da afirmação externa da Rússia, renascida como grande potência.

Nascido em 7 de outubro de 1952 numa família operária de Leninegrado (São Petersburgo, na toponímia retomada com o fim da URSS), Putin é licenciado em Relações Internacionais e mestre em Economia, tendo iniciado carreira nos serviços secretos (ex-KGB, atual FSB). Chefiava-os quando Boris Ieltsin o nomeou primeiro-ministro, a 9 de agosto de 1999.

A 31 de dezembro, Ieltsin, enfraquecido, com o país num caos e as empresas e riquezas nacionais saqueadas com o desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apresenta a "demissão voluntária". Putin é nomeado para a chefia do Estado com a pesada tarefa de recuperar a Rússia - então também em guerra com os separatistas da Tchechénia. Em março de 2000, é eleito com 52,94% dos votos.

Coligação Rússia-China

Graças ao engenho, à abundância de petróleo e à capacidade para ir equilibrando poderes, incluindo dos oligarcas, o presidente (que veio a ser novamente primeiro-ministro entre 2008 e 2012, mas detendo de facto o poder), recupera a economia. O PIB passou de 1300 dólares em 1999 para 11 mil hoje. Chegou aos 16 mil em 2013, mas caiu em consequência das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por causa da integração da Crimeia em 2014, que Ieltsin entregara à Ucrânia.

Na política externa - e no campo militar -, Putin devolveu à Rússia o prestígio e a importância internacionais perdidos. Graças a decisivos entendimentos e parcerias geoestratégicas com a China, derrotou a tentação unipolar dos Estados Unidos, afirmando o princípio do mundo multipolar.

Um exemplo é a Organização de Cooperação de Xangai, de natureza económica e militar, que junta Rússia, China, Índia, Paquistão e outros países da Eurásia, correspondendo a 42% da população mundial.

20 ANOS

Vladimir Putin foi designado primeiro-ministro da Federação Russa em 9 de agosto de 99

Tirocínio

Oriundo dos serviços secretos, Putin entrou na política em 1991 como assessor do então presidente da Câmara de S. Petersburgo, Anatoli Sobchak, colega de faculdade e pai da mediática Knesia Sobchak. Knesia concorreu contra ele em 2018.

Geoestratégia

Com o desmoronamento da URSS, a Rússia perdeu influência internacional e até foi humilhada pelos "parceiros" ocidentais. Com Putin, readquiriu o papel de grande potência mundial, reforçado com a forte parceria com a China.



Recuperação

Quando Putin chegou ao poder, a economia russa estava em ruínas. Em 1999, o PIB per capita era de 1300 dólares; hoje é de onze mil. A inflação anual atingia 36,6%; hoje está nos 4,6%.

Família

Sabe-se pouco da sua vida pessoal. Um facto público foi o anúncio de divórcio, em 2013. Tem duas filhas, cujas residências e profissões se desconhecem.