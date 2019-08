"Desculpa. Matei a tua filha", a mensagem de uma avó após assassinar a neta

Ontem às 21:49 Facebook

Uma menina de dez anos, no México, foi assassinada pela própria avó que a torturou toda a vida. A mulher enviou uma mensagem à filha dando conta do macabro crime.

Teresa terá sido assassina pela própria avó, na cidade de Tenango del Valle, no México. As suspeitas dos vizinhos, que estranhavam a ausência constante da menina na escola, foram confirmadas no passado fim de semana.

No dia 28 de julho, a avó da menina enviou uma mensagem à sua filha e mãe da criança, dando conta da morte da menina e pedindo que viesse a casa. "Desculpa. Acabo de matar a tua filha", terá escrito a principal suspeita do crime.

Meia hora depois, as autoridades chegam ao local e descobriram o corpo da criança. O primeiro relatório policial refere que a menina foi estrangulada. De acordo com o portal "Contexto", a avó da criança, que não terá mais do que 40 anos, pôs-se em fuga e acabou por ser detida este sábado.

Uma infância marcada pela dor

A infância de Teresa não foi nada fácil. A sua mãe, Laura Elvira, teve-a ainda muito jovem e deixou a filha, com apenas dois anos, ao cuidado da avó. A menina era poucas vezes vista na escola e as marcas das agressões que sofria eram vistas pelos colegas e vizinhos. A avó, para esconder as marcas das agressões, vestia a menina até aos pés.

"Tentamos resgatá-la, mas fomos tarde. Não a podemos salvar", disse, uma vizinha, durante o funeral da criança, que foi totalmente organizado pela comunidade local. "Fizemos várias denuncias, mas as autoridades apenas a vinham ver e nunca a levaram", acrescentou a mulher.