Desenharam cruz suástica com canivete em jovem anti-Bolsonaro

Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Uma jovem brasileira de 19 anos, residente em Porto Alegre, denunciou, junto da Polícia Civil, uma agressão ocorrida na noite de segunda-feira, depois das eleições no Brasil.

Segundo o relato da vítima, que usava uma t-shirt com a inscrição "Ele Não", contra a eleição do candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro, foi abordada e agredida por três homens, no bairro Cidade Baixa.

A jovem tinha acabado de sair de um autocarro e percorria o caminho para casa, quando foi interpelada pelos suspeitos, que a questionaram sobre o uso da camisola e acabaram por agredi-la com socos antes de lhe marcarem a barriga com riscos de canivete, desenhados com a forma de uma cruz suástica, relata o site G1, da rede Globo, que publicou o auto da denúncia.

A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, que informou, nesta quarta-feira, que o caso começou a ser investigado. As autoridades estão à procura de câmaras de segurança para identificarem os agressores.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira, depois de ter sido divulgado por uma jornalista de Brasília, que conversou com a queixosa. A publicação foi partilhada mais de 13 mil vezes.

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) irão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras no dia 28 deste mês, tendo cada um obtido 46% e 29% dos votos, respetivamente.