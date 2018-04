Deslizamento de terras atinge carros e mata duas pessoas em Itália

Hoje às 21:59 Facebook

Pelo menos duas pessoas morreram, este domingo, num deslizamento de terras que atingiu vários carros na localidade italiana de Val Vigezzo, perto da fronteira com a Suíça.

Segundo informações dos meios de comunicação locais, as duas vítimas mortais são um casal suíço com mais de 50 anos residente em Bellinzona, no cantão de Ticino. O carro onde seguia foi atingido por lama e pedras na estrada 337.

No local, os meios de socorro procuram outras possíveis vítimas, já que outros carros foram atingidos.