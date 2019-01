Deslizamento de terra complica resgate de menino que caiu a poço em Málaga

Hoje às 10:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um deslizamento de terra está a dificultar o resgate de um menino de dois anos que, no domingo, caiu num poço junto a uma zona turística, em Málaga, Espanha.

As equipas de salvamento continuam a trabalhar, desde ontem, no resgate de Yulen, um menino de dois anos que caiu num poço junto à necrópole da "Tumba del Moro", uma zona turística de Málaga, em Espanha.

Durante a tentativa de salvamento houve um deslizamento de terra que dificultou, ainda mais, o resgate da criança. Cerca de 20 horas depois, as autoridades ainda não conseguiram chegar ao menino, apenas encontraram um saco que o menor levava na mão quando caiu.

Segundo a subdelegada do governo de Málaga, María Gámez, as equipas de salvamento continuam a trabalhar em contrarrelógio para encontrar uma solução para aceder às profundezas do poço e garante que estão "ter todos os cuidados possíveis".

​​​​​A família tem acompanhado as operações de busca e os pais do menino estão a receber apoio psicológico.

As equipas de busca estão centradas no uso de uma câmara para ter acesso ao local onde está o menino, que ainda não foi localizado. Procuram igualmente perceber se há ou não água no fundo do poço.

Uma centena de pessoas participam da operação de resgate da criança desde as 14 horas de domingo, quando o pai do menino e o serviço 112 avisaram a Guarda Civil que ele tinha caído no poço, um buraco para prospeção e busca de água naquela zona de serra.

Para o local foram destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga.

Algumas empresas privadas estão a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança.