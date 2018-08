Desmantelado grupo criminoso que burlou 60 milhões de euros a nível europeu

04 Maio 2018 às 15:36 Facebook

As autoridades espanholas desmantelaram uma organização criminosa responsável por fraude fiscal de âmbito europeu, incluindo Portugal, no valor de 60 milhões de euros, dos quais 45 milhões em Espanha.

A operação, de combate à fraude fiscal de elevado valor e ao branqueamento de capitais, levou à detenção de 58 pessoas em Espanha, Alemanha, Bélgica e Portugal.

Em Portugal, a Polícia Judiciária tinha já anunciado a detenção de uma mulher, de 52 anos, por aqueles crimes, no cumprimento de um mandado de detenção (MDE) emitido pelas autoridades espanholas, no âmbito da operação "Dreams".

Em Madrid, o comissário chefe da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, Fernando Moré, adiantou hoje que a operação "Dreams" decorreu de uma investigação que demorou três anos, tendo sido iniciada em 2015 a partir de um alerta do Serviço da Comissão de Prevenção de Branqueamento de Capitais.

A associação criminosa agora desmantelada era composta por cidadãos espanhóis, italianos e portugueses, tendo emitido faturas falsas de importação no valor de 250 milhões de euros durante três anos.

O esquema fraudulento passava por mais de uma centena de sociedades comerciais fictícias em nome de "testa de ferro", com sede em Espanha, Hungria, Alemanha, Roménia, Bulgária, Bélgica, Estados Unidos, Portugal e Chipre.

A maioria dos detidos são espanhóis, entre eles 47 homens e 11 mulheres, alguns dos quais com antecedentes criminais.

As detenções - precisou a polícia espanhola - ocorreram em Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Basco, Navarra, Múrcia, Pontevedra e Catalunha.

Os detidos dedicavam-se à fraude do IVA de elevado valor procedente da venda de dispositivos eletrónicos que introduziam em Espanha e se destinavam à venda a preços reduzidos à custa da evasão fiscal, criando concorrência desleal no setor de vendas de componentes eletrónicos.

O chefe do Departamento de Investigação de Fraudes da Autoridade Tributária espanhola, José Manuel Alarcón, explicou que os produtos eram vendidos diretamente a pequenos distribuidores, utilizando uma cadeia de sociedades intermediárias para diluir a responsabilidade penal.

Alarcón adiantou não existirem provas de qualquer vínculo entre a organização criminosa e os pequenos comerciantes que apenas adquiriam os produtos a baixo preço.

Em certas situações, os produtos eram introduzidos em circuitos de venda fora de Espanha, com devolução do IVA espanhol, o qual nunca haviam pago, num sistema conhecido por "fraude em carrossel" e que gera maior prejuízo para a Fazenda Pública.

A associação criminosa tinha os seus centros nevrálgicos em Madrid e Elche, tinha como cabecilhas dois homens - pai e filho -, de nacionalidade espanhola e operavam há cerca de nove anos na Europa.

Em 2014, em consequência da pressão das autoridades tributárias, os principais arguidos mudaram o seu domicílio para os Estados Unidos, de onde prosseguiram a atividade criminosa.

Além dos componentes eletrónicos, a fraude com o IVA desta organização criminosa abrangeu também o comércio de automóveis de luxo, com a introdução de veículos de gama alta a preços mais baixo, devido ao não pagamento de IVA, com o consequente branqueamento de capitais.

O "dinheiro sujo" angariado com esta atividade criminosa era utilizado para investimentos imobiliários e outras áreas de negócio, inclusivamente no mundo do audiovisual em Espanha, EUA e Hungria.

Foram apreendidos 52 veículos de luxo, material informático, uma arma de fogo, documentação e 400 mil euros em dinheiro.

A investigação exigiu coordenação internacional, com a colaboração da Europol e do Eurojust, e foi liderada por um juiz de instrução criminal de Elche e pelo Ministério Público daquela cidade espanhola.