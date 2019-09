Despedida "muito triste" para neto de Churchill

Ontem às 23:57 Facebook

No grupo de 21 deputados conservadores expulsos do partido porque desafiaram a orientação do Executivo de Boris Johnson e votaram juntamente com a oposição para introduzir no Parlamento britânico um projeto de lei - aprovado esta quarta-feira - que impõe um novo adiamento do Brexit e, assim, evita uma saída sem acordo a 31 de outubro, está um neto de Winston Churchill, Nicholas Winston Soames, que já anunciou que não vai recandidatar-se.

"Tiraram-me do grupo parlamentar após 37 anos como deputado conservador. Votei contra o Governo três vezes em 37 anos", afirmou.

Num discurso emotivo, e após dizer que foi "um orgulho e uma honra ter servido o Parlamento", Soames, de 71 anos, declarou-se "muito triste por tudo ter terminado desta forma".

O avô foi o primeiro-ministro que conduziu o Reino Unido durante a II Guerra Mundial e, curiosamente, Johnson é um admirador do político - desaparecido em 1965 -, o que o levou a publicar, recentemente, uma biografia sobre aquele que foi um dos seus antecessores.