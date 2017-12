Despiste de autocarro faz 12 mortos e 20 feridos no México

Ontem às 21:00 Facebook

Um acidente com um autocarro no Estado de Quintana Roo, no leste do México, provocou, esta terça-feira, 12 mortos e 20 feridos.

A nacionalidade dos mortos não foi ainda revelada pelas autoridades mexicanas confirmaram a existência de vítimas italianas e canadianas, que seguiam num "autocarro de turismo que deixou a estrada entre El Cafetal e Mahahual".

O porta-voz do Estado Quintana Roo, Vicente Martin, disse à agência Associated Press que morreram 12 pessoas e apenas referiu que sete norte-americanos e dois suecos estão entre os feridos.

O acidente, cujas causas se desconhecem por ora, ocorreu na zona arqueológica próxima da cidade de El Mahahual, situada a 350 quilómetros a sul da estância balnear de Cancun, próximo da fronteira com o Belize, numa faixa costeira em que aportam muitos navios de cruzeiro.

Em comunicado, as autoridades mexicanas revelaram que as vítimas pertenciam aos navios de cruzeiro da Royal Caribbean.

A companhia de cruzeiro confirmou desde a base em Miami que as pessoas envolvidas no acidente eram passageiros dos navios Celebrity Equinox e Serenade of the Seas.