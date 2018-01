Detetive suspeito de enganar casal McCann encontrado morto numa "poça de sangue"

Hoje às 15:37, atualizado às 15:40 Facebook

O detetive privado que é suspeito de enganar os McCann em milhares de euros foi encontrado morto "numa poça de sangue" na casa da namorada, em Inglaterra.

A polícia iniciou uma investigação para apurar as causas da morte de Kevin Halligen, encontrado morto "numa poça de sangue", segunda-feira, em casa da namorada, em Guilford, no Reino Unido.

"A causa da morte está a ser tratada como inexplicada. A informação será encaminhada para a medicina legal a seu tempo", informou a polícia de Surrey, em declarações ao jornal "Daily Mail".

Halligen, de 56 anos, era um detetive privado com tiques de "James Bond" que foi contratado pelos McCann após o desaparecimento de Maddie, na praia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007.

As investigações que dizia estar a conduzir nunca deram resultados e acabou por ser acusado de desviar, para fins pessoais, entre 300 a 500 mil libras (337 a 563 mil euros) do fundo financeiro constituído para procurar Maddie McCann.

Conhecido por ter problemas com a bebida, terá usado milhares de euros do fundo para comprar roupas caras e artigos de luxo e em férias com a namorada em vários pontos do globo.