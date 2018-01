Detida mulher que tinha dois bebés mortos no congelador em casa

Ontem às 19:19 Facebook

As autoridades alemãs detiveram uma mulher, depois de, na terça-feira, terem encontrado dois bebés sem vida dentro do apartamento da suspeita, mãe das vítimas, na cidade alemã de Benndorf, distrito de Saxony-Anhalt.

Segundo comunicado policial, emitido esta quarta-feira, a morte das duas crianças ocorreu "há bastante tempo" e a prática de atos criminosos cometidos por parte da mulher, de 46 anos, não está descartada.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a polícia foi alertada, na terça-feira à noite, para a existência de um bebé morto na casa da suspeita, sendo que, quando as autoridades iniciaram as buscas, encontraram um segundo corpo no apartamento.

Conforme relatou a estação de televisão local "Mitteldeutscher Rundfunk", o alerta inicial foi dado por um ex-parceiro da detida que tinha conhecimento da morte de um dos bebés desde abril de 2017, mas que só agora denunciou o caso.

Apesar de as autoridades terem omitido o local específico onde encontraram os cadáveres, vários órgãos de comunicação locais relatam que ambas as vítimas estavam dentro do congelador.

A mulher detida, mãe das crianças, tem ainda outro dois filhos: um adulto que vive sozinho e uma jovem de 15 anos, que vive na casa onde os corpos foram encontrados.

As autópsias aos cadáveres, que serão feitas entre quarta e quinta-feira, deverão revelar a causa da morte dos bebés.