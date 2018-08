Detidas 77 pessoas em Istambul no Dia do Trabalhador

01 Maio 2018 às 19:31 Facebook

Twitter

A polícia turca prendeu esta terça-feira 77 pessoas durante as concentrações em Istambul a propósito do Dia do Trabalhador, revelaram os meios de imprensa do país.

De acordo com órgãos citados pela agência espanhola EFE, a maioria das detenções deu-se quando os cidadãos tentaram entrar na Praça Taksim, no centro de Istambul, local fechado ao público esta terça-feira e alvo de fortes medidas de segurança, com mais de 25 mil polícias na zona.

Os manifestantes protestavam pelo reforço dos direitos dos trabalhadores na Turquia e contras as condições laborais no país.

Em anos anteriores, a festa anual dos trabalhadores turcos foi marcada por confrontos entre manifestantes e polícias, mas nos últimos anos as autoridades impediram o acesso à Praça Taksim.

Pelo menos 17 mil pessoas morreram em acidentes de trabalho na Turquia entre 2003 e 2017, ao passo que 1,7 milhões de trabalhadores sofreram acidentes de trabalho nesse período, de acordo com um relatório sobre as condições de trabalho do Partido Republicano do Povo da Turquia.