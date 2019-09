Detidas membros do "Pussy Riot" na véspera de eleições na Rússia

Hoje às 20:47 Facebook

As forças de segurança da Rússia detiveram este sábado 15 membros do coletivo feminista "Pussy Riot", na véspera das eleições regionais e locais que decorrem domingo no país, informou o grupo 'punk' nas redes sociais.

"Sim, fomos detidas. Não sabemos porquê. Queríamos caminhar pela cidade em uniformes do 'Pussy Riot' antes do dia das eleições. Com a bandeira arco-íris. Sim, esse foi o nosso delito", assinalou o grupo em mensagem na sua conta Twitter.

De acordo com a agência noticiosa russa Interfax, entre os membros do "Pussy Riot" detidos encontram-se Nadezhda Tolokonnikova, Veronika Nikulshina e Alexander Sofeev.

No domingo vão ser eleitos quatro deputados para ocupar lugares vagos na Duma estatal (parlamento), os governadores de 19 regiões, as assembleias legislativas de 13 entidades da Federação da Rússia e um vasto número de assembleias municipais.

No total, e num único dia de votação, serão realizadas mais de 5000 eleições distintas, em que devem participar dezenas de milhões de eleitores.

As eleições que suscitam mais expectativa vão decorrer em São Petersburgo e, em particular, para a assembleia legislativa (Duma local) de Moscovo, na sequência das maiores manifestações da oposição dos últimos anos.

Os protestos eclodiram após as autoridades eleitorais da capital russa terem rejeitado a inscrição da maioria das candidaturas de representantes da oposição extraparlamentar, devido a alegadas irregularidades.

A oposição acusa as autoridades de manipularem milhares de assinaturas recolhidas pelos seus candidatos, ao transferi-las incorretamente para o registo eletrónico.

Pelo contrário, a Comissão Eleitoral de Moscovo acusa abertamente os opositores de terem incluído nas suas listas mais de "300 almas mortas" e cerca de "10.000 pessoas inexistentes".