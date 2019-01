Detido coronel acusado de conspirar para derrubar Maduro

Hoje às 16:35 Facebook

As autoridades venezuelanas detiveram o coronel reformado da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) Oswaldo Garcia Palomo, acusado pelo Governo venezuelano de estar envolvido numa conspiração para derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Palomo foi detido no fim de semana na localidade de Barinas, a 520 quilómetros de Caracas, e transferido para a capital, segundo a imprensa venezuelana.

A mulher do coronel, Sorbay Pailla, disse aos jornalistas que falou pela última vez com o marido no domingo, depois de este ter entrado clandestinamente na Venezuela, a partir da Colômbia.

O militar era procurado por, alegadamente, ter participado num complô para derrubar o presidente Nicolás Maduro, em março de 2018, e pelo alegado envolvimento na tentativa de um atentado contra o chefe de Estado, com drones, durante um evento público, em agosto.

A senadora colombiana Maria Fernanda Cabal reagiu ao caso, colocando no Governo venezuelano a responsabilidade sobre a integridade física do coronel. "Fui informada de que a polícia política de Maduro sequestrou o coronel Oswaldo Garcia Palomo e responsabilizo Maduro pela sua integridade física", escreveu, no Twitter.

O secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA) condenou o "sequestro" do coronel e exigiu, também, que seja garantida a sua integridade física e moral, e que seja imediatamente libertado.