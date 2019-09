Detido em Espanha suspeito de planear atentado

JN Hoje às 18:48 Facebook

A Polícia Nacional deteve um homem, de 51 anos, em Algeciras, suspeito de enaltecer o terrorismo e pertencer ao grupo Estado Islâmico.

O homem foi detido com documentos e manuais sobre o uso de explosivos, veículos e armas para cometer atentados.

Segundo dados da investigação, o suspeito jurou fidelidade ao Estado Islâmico e divulgava mensagens jiadistas de ameaças contra Espanha para ganhar a confiança dos líderes deste grupo terrorista. Mantinha contacto com dirigentes na Síria e passava os dias ligado à rede social Telegram para conseguir entrar em grupos restritos.

Trata-se de um cidadão de nacionalidade marroquina, de 51 anos, casado e com duas filhas. Não tinha ocupação profissional conhecida. A detenção ocorreu na quarta-feira, na casa do suspeito em Algeciras, mas só este sábado foi divulgada pelas autoridades. Um analista da Europol colaborou na operação.

O homem ficou em prisão preventiva. Nos últimos tempos tinha intensificado a sua atividade nas redes sociais e em grupos de conversação. Entre o material que armazenava e consultava, os investigadores encontraram vídeos e manuais sobre como cometer atentados e fazer explosivos com materiais caseiros, assim como atentados com armas brancas e veículos. Segundo as autoridades, representa uma "ameaça real" à segurança de Espanha.