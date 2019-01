Detido enfermeiro que violou mulher em estado vegetativo

Hoje às 17:05 Facebook

Foi detido pela polícia do Arizona, EUA, o enfermeiro que terá violado uma paciente numa instituição de saúde onde se encontra internada 24 horas por dia, em estado vegetativo. O suspeito é Nathan Sutherland, 36 anos, que trabalhava na clínica Hacienda Healthcare.

Nathan é acusado de agressão sexual e abuso de uma pessoa adulta vulnerável. A paciente, uma mulher de 29 anos, que estava ao cuidado da clínica desde criança, deu à luz a 29 de dezembro.

O caso foi descoberto quando a paciente da Hacienda HealthCare, em Phoenix, começou a gemer, segundo revelou uma fonte não identificada à televisão local KPHO. "Não sabiam o que se passava com ela. Ninguém no staff tinha conhecimento de que ela estava grávida quase até ao momento de dar à luz", explicou. Nesse dia, nasceu um bebé saudável, do sexo masculino, com a ajuda dos profissionais de saúde da instituição.

Após o choque, a investigação. Ninguém sabe o que se passou, mas certo é que o caso está a ser investigado a vários níveis, para se perceber o que aconteceu e quem falhou na proteção de uma pessoa sem capacidade para reagir e defender-se. Ao "Washington Post", a polícia de Phoenix confirma que está a investigar o caso, mas não revela mais detalhes.

Esta não é a primeira vez que estabelecimentos da Hacienda HealthCare têm problemas com a conduta sexual de funcionários.