Detido ex-marine que queria fazer atentado em San Francisco no dia de Natal

Agentes da polícia federal (FBI, na sigla em inglês) detiveram na sexta-feira um ex-marine que pretendia fazer um atentado em nome do grupo radical autodesignado por Estado Islâmico num local turístico em San Francisco.

Everitt Aaron Jameson, de 26 anos, chamou a atenção das autoridades norte-americanas no final de setembro com as suas publicações nas redes sociais de apoio àquele grupo, conforme documentos judiciais apresentados hoje pelo FBI.

Por exemplo, Jameson celebrou na sua conta no Facebook o ataque com oito mortos, em 31 de outubro, em Manhattan, no Estado de Nova Iorque, realizado por um homem que também disse atuar em nome daquele grupo.

Foi um informador do FBI que reportou a esta polícia a atividade cibernética de Jameson.

No início de dezembro, um agente encoberto do FBI entrou em contacto com Jameson, apresentando-se como membro do grupo.

O hoje detido voluntariou-se para fazer "o que fosse preciso" em nome do grupo, colocando ênfase na sua experiência militar no "exército dos infiéis" para realizar um atentado.

Segundo o FBI, Jameson referiu-se assim à sua passagem pelo Corpo de Marines dos EUA, em 2009, de onde foi expulso por "alistamento fraudulento", ao mentir sobre a asma de que padece.

Durante o tempo que esteve nos marines, Jameson destacou-se pela sua capacidade como atirador.

Questionado pelo agente encoberto sobre algum plano em concreto, Jameson propôs um atentado no turístico Cais 39, de San Francisco, no Estado da Califórnia, no dia de natal.

Jameson planeou um ataque combinado com explosivos e armas de fogo, pediu ao agente encoberto uma espingarda e material para os explosivos, garantindo que estava "pronto para morrer".

O seu plano era fabricar os explosivos numa zona remota e armazená-los na sua casa, em Modesto, Califórnia.

Em 18 de dezembro, o ex-marine contactou o agente encoberto e afirmou que já não se considerava capaz de fazer o atentado, pelo que o FBI decidiu pedir uma ordem para revistar a casa de Jameson e conseguir mais informação.

Na casa encontraram uma carta com múltiplas referências islâmicas assumindo a autoria de uns atos, bem como um documento com a sua última vontade e um testamento, além de várias armas e munições.

Durante a revista, os agentes detiveram Jameson, que lhes declarou o seu apoio ao grupo e reafirmou a sua vontade de fazer um ataque.