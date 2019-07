Detido homem que traficava carne de cavalo para Portugal

Hoje às 17:19 Facebook

As autoridades espanholas detiveram em Calpe, Alicante, o homem que domina o mercado da carne de cavalo na Europa. O holandês de 68 anos tem no currículo uma série de fraudes relacionadas com o produto que, ilegalmente, fazia circular por vários países, incluindo Portugal.

Jan Fasen, conhecido como o "imperador da carne de cavalo na Europa", foi detido na semana passada, no município alicantino onde vivia, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pela Justiça francesa. O tribunal espanhol terá agora de decidir se vai extraditá-lo para França, onde deverá cumprir 22 meses de prisão por fraude.

As autoridades espanholas cumpriram um mandado de detenção europeu emitido por França Foto: Guardia Civil

O holandês foi condenado em Paris por, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2013, ter vendido mais de 538 toneladas de carne de cavalo como se fosse vitela, sem avisar os compradores. A carne comercializada acabou por ser usada na confeção de alimentos pré-confecionados, como lasanhas e hambúrgueres, feitos com carne picada. O escândalo atingiu vários países na Europa Central.

"As análises de ADN levadas a cabo confirmam que a carne vendida era de cavalo", esclarece o acórdão do tribunal parisiense, ao qual o jornal espanhol "El País" teve acesso.

Atentado contra a saúde pública em Espanha

Na sequência do escândalo de 2012 e 2013, pelo qual só começou a ser julgado em fevereiro deste ano, Fasen mudou-se para Espanha, onde, segundo a Guardia Civil, deu continuidade à atividade ilegal. Em 2017, esteve no epicentro de uma megaoperação da Europol, a Operação Gazel. Segundo um dos investigadores espanhóis, o caso foi além da simples fraude, uma vez que se verificou haver risco para a saúde pública.

Carne entrava em Portugal

Segundo as autoridades espanholas, o homem e a rede que o acompanhava comercializavam a carne a partir de território espanhol para Portugal, França, Holanda, Roménia, Bélgica e Itália, sobretudo estes dois últimos. De acordo com o jornal "El Mundo", também de Portugal chegavam cavalos sem qualquer identificação para darem entradas em matadouros de Espanha.

Os animais não passavam pelos rígidos controlos veterinários, por não serem destinados a consumo humano.

Mais de 60 pessoas foram detidas no âmbito dessa operação. Fasen, que esteve oito meses em prisão preventiva (foi a França ser julgado quando saiu), está acusado em Espanha de maus-tratos animais, falsificação de documentos, branqueamento, associação criminosa e atentado contra a saúde pública.

O holandês já é perito em sentenças por crimes envolvendo a venda ilegal de carne de cavalo. Em 2009, já tinha sido condenado na Holanda por crimes semelhantes.