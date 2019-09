Detido pelo assassinato da sogra em "caso estranho" na Alemanha

JN Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

É descrito como um "caso estranho" ou "incomum" na Alemanha. Um homem de 53 anos foi detido na segunda-feira, depois de a sogra ter sido encontrada morta em casa no último domingo. Antes disso, no mesmo dia, o suspeito esteve envolvido num acidente de carro, após o qual a mulher foi atropelada. Uma das testemunhas foi o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann.

A história começa às 11 horas locais (10 horas em Portugal continental) do passado domingo. Três veículos estiveram envolvidos numa colisão na autoestrada A3, em Nuremberga, cidade do estado alemão da Baviera. Segundo o jornal "The Guardian", um homem de 75 anos morreu no local depois de o carro que conduzia, um Ford, ter embatido contra a traseira de outro veículo e depois contra uma árvore.

Uma das testemunhas do acidente foi o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, político da União Social Cristã, partido irmão da União Democrática Cristã de Angela Merkel. Herrmann, que estava a ser levado para um compromisso, pediu ao motorista para parar o carro, ligou para os serviços de emergência e foi até ao local do acidente.

"Era óbvio que havia pessoas com ferimentos graves", disse o ministro à agência de notícias alemã "dpa". Herrmann e o motorista tiraram uma mulher de 75 anos do banco de passageiro e colocaram-na na relva da berma da autoestrada.

Na colisão esteve envolvido um terceiro carro, um Hyundai conduzido por um veterinário de 53 anos, conhecido na imprensa alemã como "Ralf L". Por razões ainda desconhecidas, a mulher do condutor saiu do carro e tentou atravessar para o outro lado da autoestrada, sendo atropelada por um veículo na faixa do sentido contrário. A vítima foi levada de helicóptero para um hospital em Nuremberga com o marido, que ficou hospedado num hotel perto das instalações médicas.

O veterinário é um convidado regular de uma série de documentários sobre animais de estimação no canal de TV alemão Vox.

Ao início da noite do mesmo dia, a Polícia encontrou a mãe da vítima do atropelamento e sogra do veterinário, de 76 anos, morta em casa em Borchen, perto da cidade de Paderborn, onde morava com a filha e o genro.

Na segunda-feira de manhã, a Polícia deteve "Ralf L" no seu quarto de hotel por suspeita de assassinato da sogra.

Os vizinhos disseram às autoridades que o casal anunciou de forma repentina que iria de férias para o sul da Alemanha, levando os dois cães que normalmente são tratados pela mulher de 76 anos.

Um porta-voz da Polícia disse ao "The Guardian" que o suspeito recusou cooperar até ao momento e que a investigação continua em desenvolvimento.