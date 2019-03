Detido por conduzir bêbedo e pedir à Polícia para partilhar uísque

Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um norte-americano do Estado da Carolina do Norte foi detido, no sábado, depois de ter sido apanhado a conduzir com excesso de álcool no sangue. Na ocasião, ainda pediu bebida à Polícia.

Um relatório policial citado pela agência de notícias Associated Press aponta que o homem, Kyle Ryan Elliott, estava a entrar no carro com a namorada, ambos em estado ébrio, depois de terem saído de um bar na cidade de Morganton.

Interpelado por agentes da Polícia que estavam nas proximidades, o norte-americano viu-se obrigado a realizar testes de alcoolemia.

Segundo as autoridades, Elliott acusou excesso de álcool no sangue e foi levado para um carro de patrulha, onde viu uma garrafa de uísque que tinha sido confiscada a outra pessoal. De acordo com o auto do caso, Kyle não se coibiu de fazer uma provocação: "Podiam ter partilhado. Já estou bêbedo e já".

Elliott foi detido por conduzir sob o efeito de álcool.