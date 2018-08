Detido por homicídios depois de partilhar na Net fotos com corpos das vítimas

JN 11 Maio 2018 às 17:51 Facebook

Um homem de 31 anos foi detido no Brasil por suspeita de cinco homicídios, depois de se gabar dos crimes nas redes sociais e de partilhar imagens ao lado dos corpos das vítimas.

José Elgy Alves Silva, de 31 anos, foi detido na quarta-feira no município de Campo Novo do Parecis, no Estado de Mato Grosso, e, segundo o portal de notícias G1, confessou a autoria dos cinco homicídios de que é suspeito. Sem arrependimento e revelando que as vítimas imploraram pela vida, revelou a polícia.

A investigação começou depois do vídeo da execução de um homem ter sido divulgado na internet. O detido vangloriou-se das mortes em grupos nas redes sociais e surgia em imagens ao lado dos cadáveres das vítimas.

Apesar de confirmar a autoria dos crimes, o homem negou pertencer a um grupo criminoso.

Na quinta-feira, as autoridades recolheram os restos mortais das vítimas numa zona rural.