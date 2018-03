Detido por preparar ataque bombista em jardim-de-infância em Itália

Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

A polícia italiana, em colaboração com o FBI, deteve, esta segunda-feira, um homem de 24 anos suspeito de preparar um ataque bombista num jardim-de-infância, em Roma, Itália, e de produzir engenhos explosivos caseiros.

Segundo a Reuters, a detenção foi realizada depois de o FBI ter alertado a polícia italiana para possíveis motivações terroristas, demonstradas pelo cidadão italiano nas redes sociais.

De acordo com uma ordem judicial e um comunicado da polícia, às quais a agência de notícias teve acesso, Denis Illarionovs, natural da Letónia, exaltava vários cidadãos acusados de perpetrarem ataques terroristas, entre eles o uzbeque Sayfullo Saipov, que atropelou mortalmente oito pessoas com um camião, em Nova Iorque, no ano passado. Segundo os mesmos documentos, o detido partilhava, na Internet, várias frases que faziam adivinhar um perfil perturbador, entre elas a mensagem "é altura de matar as crianças no jardim de infância".

Buscas à casa do suspeito, um apartamento na cidade de Viterbo, norte de Roma, resultaram na apreensão de material usado para a produção de bombas caseiras, como cilindros, material explosivo, muitas moedas pequenas, pratos de metal, um termómetro digital, fusíveis e um resistor elétrico. As autoridades encontraram ainda várias armas de fogo.

O homem está, para já, acusado de posse de material explosivo. Fonte judicial disse à agência Reuters que as acusações contra Denis Illarionovs podem, facilmente, ser conetadas a terrorismo se os procurados assim decidirem. Se tal vier a suceder, o caso será transferido para as autoridades antiterrorismo da capital.