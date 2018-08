Detido por procurar ajudante para sequestro num site de emprego

07 Maio 2018 às 15:21 Facebook

Twitter

A polícia da Catalunha, Espanha, deteve no último domingo à tarde um homem que procurava um ajudante para um sequestro através do site de emprego "Job Today".

Na página da oferta lia-se: "Boa tarde, serei claro. Preciso de alguém que me ajude a conduzir a tarefa de vigiar uma pessoa. Ofereço 300 euros. A partir de hoje, falamos". A mensagem foi publicada no site às 14.17 horas (13.17 horas em Portugal continental) de domingo.

De acordo com o jornal "El Pais", a polícia catalã recebeu três denúncias de pessoas que tinham lido o anúncio. Uma das pessoas combinou encontrar-se com o suspeito num posto de abastecimento de gasolina de La Selva del Camp nessa tarde. No local, a polícia comprovou que o homem ofereceu 300 euros para que o ajudassem a sequestrar uma mulher que trabalhava com ele numa imobiliária.

O suspeito foi detido pela tentativa de sequestro e, ao início da tarde desta segunda-feira, segundo o mesmo jornal espanhol, o anúncio ainda estava publicado no site de emprego.