Detido quarto suspeito do tiroteio na Holanda

Foi detido esta terça-feira um novo suspeito de envolvimento no tiroteio em Utrecht, na Holanda, segundo comunicado das autoridades. Foram libertados outros dois indivíduos anteriormente capturados, enquanto Gokmen Tanis, o presumível autor dos disparos, permanece sob custódia.

Segundo o comunicado, a detenção no quadro da investigação ao ataque de segunda-feira num elétrico tramway, que causou três mortes, foi concretizada pelo Serviço Especial de Intervenções da polícia holandesa durante a tarde desta terça-feira. O suspeito, um homem de 40 anos, foi detido numa casa em Utrecht.



Outros dois suspeitos, de 23 e 27 anos, saíram em liberdade, uma vez que os investigadores não puderam estabelecer qualquer ligação com o ataque.



Já Gokmen Tanis, de origem turca e com 37 anos, permanece detido. A pista terrorista está a ser "seriamente" investigada, dado que até ao momento não foi encontrado "qualquer laço" entre o presumível atirador e as vítimas.

"Nesta altura é tida seriamente em conta uma motivação terrorista", dizem, em comunicado, a Procuradoria e a polícia de Utrecht. A pista é consubstanciada pelo teor de uma carta encontrada na viatura utilizada por Tanis para escapar.