Detido suspeito de matar menina a tiro em carro em andamento nos EUA

Um homem foi detido e acusado pelas autoridades do Texas de ter abatido mortalmente uma menina de sete anos perto de Houston, morta quando seguia num veículo com a família.

A polícia anunciou, este domingo, que Eric Black Jr., de 20 anos, foi acusado do assassínio de Jazmine Barnes.

Os investigadores identificaram Black como suspeito depois de receberem uma denúncia, refere a polícia num comunicado.

"Os investigadores não acreditam que a família de Jazmine fosse o alvo do tiroteio, adianta a polícia, referindo que "provavelmente foram alvejados devido a um engano da identidade".

Jazmine foi alvejada fatalmente em Houston em 30 de dezembro do ano passado quando, segundo as autoridades, o veículo onde seguia foi alvejado. Jazmine morreu imediatamente e a mãe foi atingida no braço quando seguiam com a restante família num veículo.

A polícia afirmou que na sequência da detenção no leste do condado de Harris, Black admitiu que participou no tiroteio.

A mãe de Jazmine, LaPorsha Washington, afirmou que motivações raciais estiveram na origem do tiroteio.