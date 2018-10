Detido um dos mais perigosos da máfia italiana

JN Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

É conhecido como V. M. e considerado um dos cinco mafiosos mais perigosos de Itália. Fugia das autoridades italianas e da Europol (Serviço Europeu de Polícia) desde 2016, suspeito de estar envolvido num triplo homicídio. Foi finalmente detido esta semana.

A força de autoridade italiana Polizia di Stato, com a ajuda da Europol, localizou e deteve o suspeito numa zona rural perto de Vita, na região da Sicília, no passado dia 1 de outubro. O fugitivo, filho de um membro influente do grupo criminoso "Cosa Nostra", era procurado por estar alegadamente envolvido num violento triplo homicídio ocorrido em 2006, no Norte de Itália.

A Europol rapidamente se juntou à investigação do caso, uma vez que o indivíduo tinha ligações internacionais com outros países da União Europeia (UE) e do "terceiro mundo". A detenção, que resulta de uma troca de informações entre a Europol, Itália e outros Estados-membros da UE, é a quinta operação bem-sucedidas do projeto "Eurosearch", que visa localizar e capturar fugitivos perigosos da máfia na Europa.

Durante este ano, foram concluídas quatro operações semelhantes, que resultaram nas detenções de três fugitivos do grupo "Cosa Nostra" e de um dos principais membros da associação mafiosa 'Ndrangheta.